Магуайр заявил, что готов бороться за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»
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«В МЮ высокий уровень конкуренции, но я хочу играть в основном составе. Мне не по душе находиться на скамейке запасных», — цитирует Магуайра The Mirror.
В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Сенегала.