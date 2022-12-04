Магуайр заявил, что готов бороться за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил о готовности бороться за место в основном составе манчестерского клуба.

«В МЮ высокий уровень конкуренции, но я хочу играть в основном составе. Мне не по душе находиться на скамейке запасных», — цитирует Магуайра The Mirror.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Сенегала.