Кейн: надеюсь, смогу помочь Англии победить Сенегал

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Сенегала.

«Со мной всё в порядке. С ногой нет проблем, и с каждым днём мне становится ещё лучше. Сейчас я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Я всегда делаю всё возможное для сборной. Надеюсь, смогу помочь Англии победить Сенегал», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Встреча Англии с Сенегалом состоится 4 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Южной Кореи.