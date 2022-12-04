«Зенит» предложил €7,5 млн за нападающего «Расинга» Копетти
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«Новость об интересе к Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского «Зенита». Российский клуб предложил €7,5 млн. «Зенит» присоединился к гонке за игрока вместе с клубом «Шарлотт» из MLS», — цитирует Сендоа «Спорт-Экспресс».
26-летний Копетти является воспитанником «Атлетико Рафаэла». Он присоединился к «Расингу» в 2019 году, провёл за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал восемь результативных передач.
Transfermarkt оценивает футболиста в €6 млн.
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