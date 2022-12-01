Аршавин: сборной Австралии не должно быть в 1/8 финала ЧМ-2022

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру сборной Австралии на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Австралия по всем параметрам уступает. Единственный шанс у них на стандартах, либо много кроссов, подач исполнять. Дюк у них хорошо играет головой. На мой взгляд, Австралии не должно быть в 1/8 финала, если по силе смотреть», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Австралийцы встречаются с аргентинцами. Встреча проходит в Аль-Райяне на стадионе «Ахмад бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

В стартовом составе Аргентины появился нападающий Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в карьере.

Победитель пары сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австралии на матч чемпионата мира в Катаре.