Ассист Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флеймз».

Встреча проходила на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Блейк Коулман, Адам Ружичка, Эндрю Манджапане (2) и Элиас Линдхольм.

У гостей голы на счету Конора Шири и Джона Карлсона.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Кэпиталз» потерпел второе поражение подряд в НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ.