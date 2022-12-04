Ассист Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Калгари» в НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев шайбы забросили Блейк Коулман, Адам Ружичка, Эндрю Манджапане (2) и Элиас Линдхольм.
У гостей голы на счету Конора Шири и Джона Карлсона.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Кэпиталз» потерпел второе поражение подряд в НХЛ.
Ранее сообщалось, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ.