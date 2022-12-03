Корнеев: после увеличения числа участников ЧМ качество футбола упадёт

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Тренер сборной России на чемпионате Европы по футболу 2008 года Игорь Корнеев считает, что ФИФА и УЕФА думают о финансовой составляющей, принимая реформы о расширении турниров.
Корнеев: после увеличения числа участников ЧМ качество футбола упадёт
  • Gettyimages.ru
  • © Dima Korotayev/Epsilon

«ФИФА и УЕФА думают о финансовой составляющей. Привлечение Кубков конфедераций, вся эта возня нацелена на бизнес, а не на качество футбола, которое заметно ухудшится. Они думают только о кармане», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

На совместном первенстве планеты 2026 года в Канаде, Мексике и США примут участие 48 сборных. На ЧМ-2022 в Катаре выступают 32 команды.

По информации СМИ, ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что сборная США выпустила самый юный стартовый состав в матче плей-офф чемпионата мира за последние 12 лет.

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