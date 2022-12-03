Сорокин: «Краснодар» — топ-клуб, который борется за высокие места

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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подвёл итоги первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сорокин: «Краснодар» — топ-клуб, который борется за высокие места
  • РИА Новости

«Мы потеряли очень много очков, провели большое количество не очень внятных матчей, где не было результата. Конечно, хотелось бы выше быть, потому что «Краснодар» — топ-клуб, который борется за высокие места, а не команда-середняк», — цитирует Сорокина Sport24.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками. «Краснодар» — на восьмой строчке с 25 очками.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о лидерстве санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ.

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