Карякин подтвердил участие в выборах президента Федерации шахмат России

Российский шахматист Сергей Карякин подтвердил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

«После длительных раздумий я решил баллотироваться на пост главы Федерации шахмат России! Моя цель — организовать работу с молодыми шахматистами, провести много новых турниров, способствовать всячески тому, чтобы российские шахматисты и тренеры не уезжали за границу в поисках лучшей жизни. И не менее важно организовать реальную поддержку регионам из федерального центра», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Шахматист заявил, что приложит все силы для улучшения деятельности ФШР.

«Считаю, что в случае моего избрания могу придать ей новый импульс для развития! Выражаю признательность Федерации шахмат Чеченской Республики за выдвижение моей кандидатуры!» — написал он.

Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов.

Ранее гроссмейстер Сергей Смагин, вице-президент Шахматной федерации Москвы, отреагировал на выдвижение шахматиста Сергея Карякина на пост главы ФШР.