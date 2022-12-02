Краснов наградил победителей соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора
По данным прокуратуры, во время соревнований участники произвели более 40 тыс. выстрелов из лука.
«В дисциплинах классического и блочного лука в личном зачёте, а также среди команд субъектов Российской Федерации до финала дошли 128 спортсменов, 16 из которых были удостоены кубка генпрокурора России», — сообщили в Генпрокуратуре.
Возраст самого молодого призёра турнира составил 14 лет.
Отмечается, что юным чемпионам также вручены медали и грамоты генерального прокурора России.
28 ноября сообщалось, что Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора.
Турнир проводился совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и был приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.
В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов почти из 40 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.