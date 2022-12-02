Краснов наградил победителей соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора

Короткая ссылка
Российский генпрокурор Игорь Краснов наградил победителей Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».
Краснов наградил победителей соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора

По данным прокуратуры, во время соревнований участники произвели более 40 тыс. выстрелов из лука.

«В дисциплинах классического и блочного лука в личном зачёте, а также среди команд субъектов Российской Федерации до финала дошли 128 спортсменов, 16 из которых были удостоены кубка генпрокурора России», — сообщили в Генпрокуратуре.

Возраст самого молодого призёра турнира составил 14 лет.

Отмечается, что юным чемпионам также вручены медали и грамоты генерального прокурора России.

28 ноября сообщалось, что Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора.

Турнир проводился совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и был приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов почти из 40 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить