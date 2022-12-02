Краснов наградил победителей соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора

Российский генпрокурор Игорь Краснов наградил победителей Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».

По данным прокуратуры, во время соревнований участники произвели более 40 тыс. выстрелов из лука.

«В дисциплинах классического и блочного лука в личном зачёте, а также среди команд субъектов Российской Федерации до финала дошли 128 спортсменов, 16 из которых были удостоены кубка генпрокурора России», — сообщили в Генпрокуратуре.

Возраст самого молодого призёра турнира составил 14 лет.

Отмечается, что юным чемпионам также вручены медали и грамоты генерального прокурора России.

28 ноября сообщалось, что Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора.

Турнир проводился совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и был приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов почти из 40 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.