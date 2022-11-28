Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора

Генеральный прокурор России Игорь Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора Российской Федерации.

Турнир проводится совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.

Как отметил Краснов, стрельба из лука — один из самых древних видов спорта.

«После турнира он станет ещё популярнее в нашей стране», — сказал генпрокурор.

С 28 ноября по 2 декабря в соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из почти 40 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.