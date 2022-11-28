Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора
- РИА Новости
Турнир проводится совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.
Как отметил Краснов, стрельба из лука — один из самых древних видов спорта.
«После турнира он станет ещё популярнее в нашей стране», — сказал генпрокурор.
С 28 ноября по 2 декабря в соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из почти 40 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.