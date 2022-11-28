Узнать больше

Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Игорь Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора Российской Федерации.
Краснов открыл Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора
  • РИА Новости

Турнир проводится совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.

Как отметил Краснов, стрельба из лука — один из самых древних видов спорта.

«После турнира он станет ещё популярнее в нашей стране», — сказал генпрокурор.

С 28 ноября по 2 декабря в соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из почти 40 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить