Игнатьев — о судействе на матче Германия — Коста-Рика: всё было профессионально

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал работу женщин-судей в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года Германия — Коста-Рика.

«Мне показалось, что футболисты более почтительно относятся к женщинам-судьям. Я не заметил ни одного казуса, всё было квалифицированно и профессионально. Я желаю, чтобы лучшие женщины-судьи переходили в мужской футбол», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Он считает, что у женщин есть стремление чище обслуживать матчи, а не выдумывать, как иногда бывает.

«Мне понравилось судейство. Ещё отмечу, что я не особо обращал на них внимание, это очень важно. Поэтому нужно поставить хорошую оценку женскому судейству», — добавил экс-тренер московского «Торпедо».

Впервые за 92 года существования ЧМ на игру мужских сборных были назначены женщины. 38-летняя Стефани Фраппар из Франции стала главным судьёй матча между сборными Германии и Коста-Рики. Судьями на линиях выступили бразильянка Неуза Бэк и мексиканка Карен Диас Медина.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

Ранее защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022.