Пиняев заявил, что хотел бы играть в европейском клубе уровня Лиги чемпионов

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о возможном отъезде в европейский чемпионат.

«Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Лёша Миранчук тоже проявляют себя в Европе», — цитирует Пиняева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что никогда не думал о конкретном клубе. По его словам, идеальный вариант — команда уровня Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на то, что Пиняев стал лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ).