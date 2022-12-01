Сёмин объяснил, за счёт чего Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на то, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин объяснил, за счёт чего Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»
  • РИА Новости

«Пиняев — неординарный игрок, очень сильный индивидуально, техничный. У него есть изюминка в техническом исполнении элементов, он этим отлично пользуется», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Футболист в голосовании набрал 317 баллов и обошёл полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина (258 баллов).

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин отреагировал на назначение Бориса Ротенберга в «Локомотив».

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