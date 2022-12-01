Сёмин объяснил, за счёт чего Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»
- РИА Новости
«Пиняев — неординарный игрок, очень сильный индивидуально, техничный. У него есть изюминка в техническом исполнении элементов, он этим отлично пользуется», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Футболист в голосовании набрал 317 баллов и обошёл полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина (258 баллов).
В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин отреагировал на назначение Бориса Ротенберга в «Локомотив».