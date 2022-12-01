Сёмин объяснил, за счёт чего Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на то, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пиняев — неординарный игрок, очень сильный индивидуально, техничный. У него есть изюминка в техническом исполнении элементов, он этим отлично пользуется», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Футболист в голосовании набрал 317 баллов и обошёл полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина (258 баллов).

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин отреагировал на назначение Бориса Ротенберга в «Локомотив».