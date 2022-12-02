Техеда: у сборной России замечательная команда и отличные игроки

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Коста-риканский полузащитник Ельцин Техеда рассказал, что думает о сборной России.
Техеда: у сборной России замечательная команда и отличные игроки
  • РИА Новости

«Что думаю о сборной России? У вас отличная команда с замечательными игроками. Кто выиграет этот чемпионат мира? Мне очень нравятся Франция и Бразилия. Надеюсь, одна из этих команд» — цитирует Техеду «Чемпионат».

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее Кавазашвили посоветовал сборной России играть в Азиатской конфедерации футбола.

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