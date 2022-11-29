Кавазашвили посоветовал сборной России играть в Азиатской конфедерации футбола

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что сборной России пойдёт на пользу сотрудничество с Азиатской конфедерацией футбола (AFK).

«От России ушла мировая футбольная элита. ФИФА и УЕФА благодаря политикам агрессивно настроены против нашей страны. Пусть это будут азиатские страны. К тому же они выиграют от этого, ведь мы же развитая в футболе страна», — приводит слова Кавазашвили РИА Новости.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию футбола (AFC).