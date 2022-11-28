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Федун о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию: на безрыбье и рак — рыба

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию футбола (AFC).
Федун о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию: на безрыбье и рак — рыба
  • РИА Новости

«Пока нет никакого мнения, надо узнать подробности. Но на безрыбье, как известно, рак — тоже рыба. Посмотрим. Хотя там тоже проблемы, поскольку часть сборных, как та же Корея, Япония, никогда с нами играть не будут. Пока абсолютно непонятно», — цитирует Федуна «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в AFC.

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