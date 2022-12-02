Романо: «Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Нассром» за подписание Роналду

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Португальский нападающий Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Аль-Хиляль».
Романо: «Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Нассром» за подписание Роналду
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«Ещё один клуб хочет подписать Криштиану Роналду. Этот клуб — «Аль-Хиляль». Мне сказали, что «Аль-Хиляль» не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены», — сказал журналист Фабрицио Романо на YouTube-канале. 

По информации Marca, «Аль-Наср» предложил Роналду контракт на два года. Отмечается, что зарплата игрока в сезоне составит €200 млн.

22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью. В нём Роналду раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее Роналду поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионат мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.

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