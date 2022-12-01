Роналду: Португалия хочет занять первое место в группе, для этой команды нет пределов
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионат мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.
«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды нет пределов», — написал Роналду в своём Twitter.
В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет с командой Южной Кореи. Встреча пройдёт 2 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Игра начнётся в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что Роналду может пропустить матч с Южной Кореей.