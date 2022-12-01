Роналду может пропустить матч с Южной Кореей на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, сможет ли нападающий команды Криштиану Роналду принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Южной Кореи.

«Думаю, что шансы 50 на 50. Его участие в матче зависит от того, будет ли он тренироваться сегодня. Посмотрим, в каком Криштиану состоянии», — приводит слова Сантуша ESPN.

По словам тренера, у него есть план на случай, если 37-летний португалец не сможет принять участия в предстоящей встрече.

«Победить и занять в группе первое место очень важно, потому что в таком случае мы получим дополнительный день на восстановление», — сказал он.