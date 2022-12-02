В «Урале» рассказали, что отказались приобретать игрока сборной Коста-Рики Техеду

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное приобретение полузащитника сборной Коста-Рики Ельцина Техеды.

«Нам предлагали приобрести Ельцина ещё после чемпионата мира в 2018 году. Мы отказались. Он нам и сейчас не нужен», — цитирует Иванова РИА Новости.

30-летний Техеда выступает за «Эредиано» с 2018 года. Он провёл за коста-риканский клуб 141 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в €275 тыс.

Ранее Техеда сообщил о своём желании поиграть в Российской премьер-лиге.