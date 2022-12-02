Пеле прокомментировал свою госпитализацию

Бразильский нападающий Пеле высказался о своей госпитализации.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение», — написал Пеле в своих социальных сетях.

82-летний экс-нападающий был госпитализирован в Сан-Паулу для регулирования приёма лекарств, которые помогают ему в борьбе с опухолью толстой кишки, однако по результатам анализов Пеле была поставлена бронхопневмония, отёк тела и декомпенсированная сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что у Пеле выявлены бронхопневмония и отёк тела.