Пеле прокомментировал свою госпитализацию

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Бразильский нападающий Пеле высказался о своей госпитализации.
Пеле прокомментировал свою госпитализацию
  • AP

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение», — написал Пеле в своих социальных сетях.

82-летний экс-нападающий был госпитализирован в Сан-Паулу для регулирования приёма лекарств, которые помогают ему в борьбе с опухолью толстой кишки, однако по результатам анализов Пеле была поставлена бронхопневмония, отёк тела и декомпенсированная сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что у Пеле выявлены бронхопневмония и отёк тела.

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