Пеле прокомментировал свою госпитализацию
- AP
«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение», — написал Пеле в своих социальных сетях.
82-летний экс-нападающий был госпитализирован в Сан-Паулу для регулирования приёма лекарств, которые помогают ему в борьбе с опухолью толстой кишки, однако по результатам анализов Пеле была поставлена бронхопневмония, отёк тела и декомпенсированная сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что у Пеле выявлены бронхопневмония и отёк тела.