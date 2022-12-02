Два ассиста Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в овертайме матча с «Сиэтлом»

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«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два ассиста Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в овертайме матча с «Сиэтлом»
  • AP

Игра в Сиэтле завершилась со счётом 3:2 в пользу «Кракена».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Мартин Фехервари (седьмая минута), Конор Шири (14-я). У «Кракена» отличились Джейден Шварц (33-я), Янни Гурд (57-я), Мэтти Бенирс (60-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» отдал 100 голевых передач.

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