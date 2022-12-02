Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» отдал 100 голевых передач

«Миннесота Уайлд» на своём льду нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами.

Таким образом, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 результативных передач. Предыдущий лучший результат принадлежал Микко Койву, которому потребовалось 230 матчей.

Ранее Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Каролина».