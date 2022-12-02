«Каролина» переиграла «Сент-Луис», у Бучневича и Тарасенко по два очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду одержал победу над «Сент-Луис Блюз».
«Каролина» переиграла «Сент-Луис», у Бучневича и Тарасенко по два очка
  • AP

Игра в Сент-Луисе завершилась со счётом 6:4 в пользу «Каролины».

В составе «Каролины» шайбы забросили Брент Бёрнс (25-я минута), Джордан Мартинук (25-я, 55-я, 59-я), Сет Джарвис (26-я), Джордан Стаал (58-я). У «Блюз» отличились Павел Бучневич (12-я), Ноэль Аччари (22-я), Тори Крюг (35-я) и Райан О'Райлли (59-я).

Российские нападающие клуба «Сент-Луис» Бучневич и Владимир Тарасенко набрали по два очка.

«Каролина» с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конфедерации. «Блюз» с 22 очками располагается на 11-й позиции в Западном дивизионе.

Ранее гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» победить «Эдмонтон».

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