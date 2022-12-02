Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» победить «Эдмонтон»
- AP
Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу «Миннесоты».
В составе «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов, Йоэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро, Мэтт Дамба, Сэм Стил. У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Клим Костин. Капризов также оформил две голевые передачи.
«Миннесота» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конфедерации. «Эдмонтон» с 26 очками располагается на седьмой позиции.
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