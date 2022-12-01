Пайкин: ВФЛА получает шанс восстановить членство в World Athletics

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Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин высказался о возможном восстановлении членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Пайкин: ВФЛА получает шанс восстановить членство в World Athletics
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  • © Teo Lannie

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики получает шанс восстановить членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Для этого потребовалось отладить методику работы по контролю за допингом. На государственном уровне мы всегда выступали против применения допинга в спорте. И то, что федерация лёгкой атлетики сумела внедрить механизмы контроля, отвечающие самым строгим требованиям, делает честь её руководству», — заявил Пайкин RT.

Он также отметил, что восстановление российских атлетов в международной ассоциации не означает их возвращения в мировой спорт. По его словам, следует уже сейчас готовить международные и всероссийские соревнования и турниры, тем более что в азиатских странах для россиян найдутся серьёзные соперники в лёгкой атлетике.

Ранее исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова отреагировала на возможное восстановление членства в World Athletics.

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