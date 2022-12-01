Привалова: ВФЛА до восстановления статуса остался лишь один маленький шаг

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможном восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Я считаю, что в нынешней тяжёлой ситуации, в которой находится весь российский спорт, сделан большой шаг вперёд. Итоги аудиторской проверки деятельности нашей федерации также в целом были признаны успешными, и это тоже очень важно для нас», — цитирует Привалову ТАСС.

По её словам, по существу никаких серьёзных препятствий на пути к восстановлению ВФЛА не осталось.

«Рабочая группа отметила, что антидопинговая культура в российской лёгкой атлетике серьёзно изменилась в лучшую сторону», — добавила Привалова.

World Athletics планирует восстановить членство ВФЛА в марте 2023 года. 30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ранее Ильгар Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.




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