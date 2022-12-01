Симонян: «Спартак» должен стремиться к победе в чемпионате России в этом году

Олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

«Конечно, «Спартак» должен рваться, стремиться к первому месту. Конечно, я желаю, чтобы «Спартак» стал чемпионом, — потому что прямая конкуренция с «Зенитом», который подряд выигрывает», — цитирует Симоняна ТАСС.

По словам шестикратного чемпиона СССР в составе «Спартака», второе место в его время считалось неудачей, все стремились только к чемпионству.

«Спартак» с 36 очками по итогам 17 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» могут обжаловать решение РФС о дисквалификации футболистов.