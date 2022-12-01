Канчельскис поддержал жёсткое наказание «Зенита» и «Спартака» за драку

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении дисквалифицировать игроков «Зенита» и «Спартака» за участие в массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Поскольку дисквалификация распространяется только на Кубок России, то считаю наказание справедливым. Всё правильно — дебоширов надо наказывать. Хочется руками помахать — идите в парк», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» могут обжаловать решение РФС о дисквалификации футболистов.