«Зенит» оспорит дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао за драку в Кубке России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение дисквалифицировать игроков петербургской команды за участие в массовой драке со «Спартаком» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Да, действительно, Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть матчей. Будем оспаривать данное решение? Да, будем подавать апелляцию», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что трёх матчей дисквалификации было бы достаточно для игроков «Зенита» и «Спартака».