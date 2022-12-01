Колосков: трёх матчей дисквалификации было бы достаточно для игроков «Зенита» и «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении дисквалифицировать игроков «Зенита» и «Спартака» за участие в массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Считаю, что это жёсткое решение. Когда матч заканчивается, соперники идут вперёд, выплёскивается энергия. На мой взгляд, по три матча было бы достаточно, но надо посмотреть регламент», — цитирует Колоскова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в какой-то степени судья не справился с эпизодом и не смог погасить конфликт.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» могут обжаловать решение РФС о дисквалификации футболистов.