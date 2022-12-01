Колосков: трёх матчей дисквалификации было бы достаточно для игроков «Зенита» и «Спартака»
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«Считаю, что это жёсткое решение. Когда матч заканчивается, соперники идут вперёд, выплёскивается энергия. На мой взгляд, по три матча было бы достаточно, но надо посмотреть регламент», — цитирует Колоскова РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что в какой-то степени судья не справился с эпизодом и не смог погасить конфликт.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» могут обжаловать решение РФС о дисквалификации футболистов.