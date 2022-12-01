Футболисты «Спартака» и «Зенита» извинились за массовую драку

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игроки московского «Спартака» и петербургского «Зенита» принесли извинения за участие в массовой драке во время матча группового этапа Кубка России по футболу.

«Соболев с Николсоном говорили, что они сожалели о конфликте, впредь от них такого не будет. Они принесли извинения за свои действия», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

По его словам, у Малкома была возможность выйти на связь, однако с бразильцем не удалось связаться.

«Зенит» заранее записал три сообщения. Селихов был в самолёте. Не буду говорить за каждого, но общий настрой был в извинениях, и говорили о том, что впредь такого не будет», — добавил Григорьянц.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.