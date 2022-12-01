Футболисты «Спартака» и «Зенита» извинились за массовую драку
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«Соболев с Николсоном говорили, что они сожалели о конфликте, впредь от них такого не будет. Они принесли извинения за свои действия», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
По его словам, у Малкома была возможность выйти на связь, однако с бразильцем не удалось связаться.
«Зенит» заранее записал три сообщения. Селихов был в самолёте. Не буду говорить за каждого, но общий настрой был в извинениях, и говорили о том, что впредь такого не будет», — добавил Григорьянц.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее сообщалось, что Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.