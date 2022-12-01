ЭСК признала ошибочным решение арбитра не удалять Промеса за драку в матче с «Зенитом»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что главный арбитр матча шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти) Владимир Москалёв ошибочно не удалил нападающего красно-белых Квинси Промеса.
ЭСК признала ошибочным решение арбитра не удалять Промеса за драку в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Арбитр ошибочно не удалил с поля игрока Промеса после окончания игры. Комиссией определён тот факт, что нападающий «Спартака», являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении защитника «Зенита» Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что Москалёву следовало удалить с поля игрока с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», — говорится на официальном сайте РФС.

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась победой петербургской команды в серии послематчевых пенальти — 4:2. После окончания основного времени игры на поле произошла массовая драка, в результате которой были удалены шестеро игроков: спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, зенитовцы Вильмар Барриос, Родригао и Малком. Главный арбитр Владимир Москалёв не стал наказывать Промеса.

Ранее сообщалось, что Малком, Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

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