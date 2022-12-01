Футбольный агент: Малком не заслужил дисквалификации на шесть матчей

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, прокомментировал итоги заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по факту драки на матче группового этапа Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Не могу поддержать это решение. Малком не был главным инициатором конфликта. Он не сделал ничего такого, чтобы получить дисквалификацию на шесть матчей», — цитирует Гарсию Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.