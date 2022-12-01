В КДК объяснили, почему Промесу избежал наказания после драки в матче с «Зенитом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему нападающий «Спартака» Квинси Промес избежал наказания после драки в матче шестого тура групповой этапа Кубка России с «Зенитом».

«Зенит» не обращался в контрольно‑дисциплинарный комитет по Промесу. Однако мы учли это, и был задан вопрос арбитру Москалёву в отношении Квинси. Судья сказал, что видел действия футболиста и оценил их. Если бы Родригао не подбежал сзади и не нанёс удар, то драка бы не началась. Тогда Москалёв, как он сказал, дал бы по жёлтой карточке Барриосу и Промесу. Мы не увидел оснований применять санкции к Квинси», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась победой петербургской команды в серии послематчевых пенальти — 4:2. После окончания основного времени игры на поле произошла массовая драка, в результате которой были удалены шестеро игроков: спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, зенитовцы Вильмар Барриос, Родригао и Малком. Главный арбитр Владимир Москалёв не стал наказывать Промеса.

По итогам группового этапа красно-белые с 13 очками вышли в плей‑офф Кубка России с первого места группы В. Сине-бело-голубые набрали 11 очков, расположились на третьей строчке и отправились в плей‑офф «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что Малком, Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.