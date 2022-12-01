«РБ Спорт»: «Краснодар» зимой планирует приобрести несколько игроков

«Краснодар» планирует усилиться несколькими игроками во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает «РБ Спорт», краснодарский клуб приступил к изучению вариантов.

По информации источника, перед спортивным блоком «быков» поставлена задача подписать крайнего защитника.

Также «Краснодар» планирует усилить атакующую линию игроками из Латинской Америки.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее стал известен состав команды «Пути РПЛ» на матч звёзд Кубка России по футболу.