«РБ Спорт»: «Краснодар» зимой планирует приобрести несколько игроков

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«Краснодар» планирует усилиться несколькими игроками во время зимнего трансферного окна.
«РБ Спорт»: «Краснодар» зимой планирует приобрести несколько игроков

Как сообщает «РБ Спорт», краснодарский клуб приступил к изучению вариантов.

По информации источника, перед спортивным блоком «быков» поставлена задача подписать крайнего защитника.

Также «Краснодар» планирует усилить атакующую линию игроками из Латинской Америки.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее стал известен состав команды «Пути РПЛ» на матч звёзд Кубка России по футболу.

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