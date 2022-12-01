«РБ Спорт»: «Краснодар» зимой планирует приобрести несколько игроков
Как сообщает «РБ Спорт», краснодарский клуб приступил к изучению вариантов.
По информации источника, перед спортивным блоком «быков» поставлена задача подписать крайнего защитника.
Также «Краснодар» планирует усилить атакующую линию игроками из Латинской Америки.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Ранее стал известен состав команды «Пути РПЛ» на матч звёзд Кубка России по футболу.