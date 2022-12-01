Промес и Мелёшин вошли в состав команды «Пути РПЛ» на матч звёзд КР

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Стал известен состав команды «Пути Российской премьер-лиги» на матч звёзд Кубка России по футболу.
Промес и Мелёшин вошли в состав команды «Пути РПЛ» на матч звёзд КР
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Главный тренер команды Валерий Газзаев включил в состав двух игроков московского «Спартака» Квинси Промеса и Павла Мелёшина.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Ризван Ташаев, Даниил Худяков, Егор Сорокин, Владислав Карапузов, Александр Коваленко, Алексей Миронов, Равиль Нетфуллин, Сергей Пиняев, Квинси Промес, Лечи Садулаев, Алексей Сутормин, Матвей Ивахнов, Иван Игнатьев, Алексей Каштанов, Павел Мелешин, Тимур Сулейманов.

Состав команды «Пути регионов»:

Артем Кавешников, Александр Маменко, Никита Бабич, Рустам Вазитдинов, Дмитрий Великородный, Владимир Марухин, Кантемир Нахушев, Андрей Никитин, Артем Поликарпов, Алексей Гасилин, Павел Кудряшов, Даниил Лопатин, Даниил Наговицин, Дзамболат Тигиев. Главным тренером команды будет Заур Тедеев.

Матч звёзд Кубка России состоится 3 декабря. Игроки также примут участие в специальных заданиях. Они будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

Ранее Газзаев заявил, что матч звёзд Кубка России является хорошей инициативой РФС.

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