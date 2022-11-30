Газзаев — о матче звёзд Кубка России: такие мероприятия нужно делать чаще

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что матч звёзд Кубка России является хорошей инициативой РФС.
Газзаев — о матче звёзд Кубка России: такие мероприятия нужно делать чаще
  • РИА Новости

«Матч звёзд Кубка России — это хорошая инициатива РФС. Такие мероприятия нужно делать чаще, они популяризируют футбол, наш чемпионат и футболистов из РПЛ», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

3 декабря состоится матч звёзд Кубка России. Также состоится жеребьёвка плей-офф Кубка страны.

Игроки также примут участие в специальных заданиях. Они будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

Ранее защитник «Зенита» Родригао рассказал об атмосфере в команде после драки в матче со «Спартаком» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

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