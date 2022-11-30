Родригао: в «Зените» нет «бразильской банды», только семейная обстановка
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«Есть ли в «Зените» «бразильская банда»? Никаких «банд» нет, есть только семейная и комфортная обстановка. У нас каждый самый крутой. Могу всем своим партнёрам дать самую лестную характеристику», — цитирует Родригао Bobsoccer.
Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.