Родригао: в «Зените» нет «бразильской банды», только семейная обстановка

Защитник «Зенита» Родригао рассказал об атмосфере в команде после драки в матче со «Спартаком» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

«Есть ли в «Зените» «бразильская банда»? Никаких «банд» нет, есть только семейная и комфортная обстановка. У нас каждый самый крутой. Могу всем своим партнёрам дать самую лестную характеристику», — цитирует Родригао Bobsoccer.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.