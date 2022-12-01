Президент ПСЖ допустил участие футболистов из России в матче звёзд мира

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о возможном участии российских футболистов в матче звёзд мира.

«Собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю об этой мечте. У меня мурашки по коже. Я чувствую себя смиренным. У меня это в сердце, в моей ДНК. У меня такие ценности от моих родителей и лидеров моей страны», — цитирует Аль-Хелаифи Times.

Он подчеркнул, что вся проблема заключается в коммуникации между странами.

«Нам нужно сообщать правду. Культура катарского народа очень дружелюбна. Мы помогаем людям», — добавил Аль-Хелаифи.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили посоветовал сборной России играть в Азиатской конфедерации футбола.