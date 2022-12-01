Бородавко считает, что Большунов постепенно набирает форму
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«Сегодня прошла классическая гонка, Большунов выиграл, он постепенно набирает форму. Немного не хватило Денису Спицову до второго места», — цитирует Бородавко ТАСС.
Тренер также считает, что на втором этапе Кубка России в Хакасии специалисты по классическому ходу Илья Семиков и Илья Порошкин подтвердили свой класс.
Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 15 км классическим стилем этапе КР. Олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 36 минут 25,8 секунды. Порошкин (отставание 27,9 секунды) выиграл серебро, Семиков (+30,9) — бронзу.
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