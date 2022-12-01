Бородавко считает, что Большунов постепенно набирает форму

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов постепенно набирает форму.
Бородавко считает, что Большунов постепенно набирает форму
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Сегодня прошла классическая гонка, Большунов выиграл, он постепенно набирает форму. Немного не хватило Денису Спицову до второго места», — цитирует Бородавко ТАСС.

Тренер также считает, что на втором этапе Кубка России в Хакасии специалисты по классическому ходу Илья Семиков и Илья Порошкин подтвердили свой класс.

Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 15 км классическим стилем этапе КР. Олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 36 минут 25,8 секунды. Порошкин (отставание 27,9 секунды) выиграл серебро, Семиков (+30,9) — бронзу.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что с лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить