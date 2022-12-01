Бородавко считает, что Большунов постепенно набирает форму

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов постепенно набирает форму.

«Сегодня прошла классическая гонка, Большунов выиграл, он постепенно набирает форму. Немного не хватило Денису Спицову до второго места», — цитирует Бородавко ТАСС.

Тренер также считает, что на втором этапе Кубка России в Хакасии специалисты по классическому ходу Илья Семиков и Илья Порошкин подтвердили свой класс.

Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 15 км классическим стилем этапе КР. Олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 36 минут 25,8 секунды. Порошкин (отставание 27,9 секунды) выиграл серебро, Семиков (+30,9) — бронзу.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что с лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище.





