Колосков: поляки далеки от эталонов чемпионата мира

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча третьего тура чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Польшей.

«Аргентина играла лучше в этом матче и заслужено победила, а Польша проиграла, но вышла в плей-офф тоже заслужено. Если говорить о качестве игры, то поляки далеки от эталонов чемпионата мира», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что и сборную Аргентины он не видит в фаворитах чемпионата мира.

Напомним, что сборная Польши в третьем туре уступила команде Аргентины (0:2), но сохранила шансы сыграть в плей-офф турнира. В 1/8 польские футболисты встретятся с Францией.

Ранее Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.