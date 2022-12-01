Колосков: поляки далеки от эталонов чемпионата мира
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«Аргентина играла лучше в этом матче и заслужено победила, а Польша проиграла, но вышла в плей-офф тоже заслужено. Если говорить о качестве игры, то поляки далеки от эталонов чемпионата мира», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что и сборную Аргентины он не видит в фаворитах чемпионата мира.
Напомним, что сборная Польши в третьем туре уступила команде Аргентины (0:2), но сохранила шансы сыграть в плей-офф турнира. В 1/8 польские футболисты встретятся с Францией.
Ранее Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.