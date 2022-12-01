Колосков: поляки далеки от эталонов чемпионата мира

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча третьего тура чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Польшей.
Колосков: поляки далеки от эталонов чемпионата мира
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Аргентина играла лучше в этом матче и заслужено победила, а Польша проиграла, но вышла в плей-офф тоже заслужено. Если говорить о качестве игры, то поляки далеки от эталонов чемпионата мира», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что и сборную Аргентины он не видит в фаворитах чемпионата мира.

Напомним, что сборная Польши в третьем туре уступила команде Аргентины (0:2), но сохранила шансы сыграть в плей-офф турнира. В 1/8 польские футболисты встретятся с Францией.

Ранее Василий Уткин отреагировал на игру сборной Польши в матче с командой Аргентины в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить