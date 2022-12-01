Почеттино заявил, что готов поработать со сборной

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Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино признался, что готов работать со сборными.
Почеттино заявил, что готов поработать со сборной
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Я не размышлял о том, чтобы тренировать сборную, но готов. Почему нет? Конечно, мы всё ещё молоды, полны энергии, и мне нравится адреналин от работы на тренировках», — цитирует тренера Sky Sports.

5 июля в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. Он возглавил парижан в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года.

Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Почеттино считает неблагодарной работу тренера «Пари Сен-Жермен».

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