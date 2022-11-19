Почеттино считает неблагодарной работу тренера «Пари Сен-Жермен»

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о работе в парижском клубе.

«Роль тренера ПСЖ самая неблагодарная. Все недооценивают работу наставника. В основном, когда мы выигрывали, это объясняли индивидуальным талантом игроков, а поражения ставились в вину тренеру», — цитирует Почеттино Marca.

5 июля в ПСЖ официально объявили об прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. Он возглавил парижан в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года.

Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в сезоне-2021/22.

Ранее Почеттино пожелал Лионелю Месси победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.