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Почеттино считает неблагодарной работу тренера «Пари Сен-Жермен»

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Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о работе в парижском клубе.
Почеттино считает неблагодарной работу тренера «Пари Сен-Жермен»
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Роль тренера ПСЖ самая неблагодарная. Все недооценивают работу наставника. В основном, когда мы выигрывали, это объясняли индивидуальным талантом игроков, а поражения ставились в вину тренеру», — цитирует Почеттино Marca.

5 июля в ПСЖ официально объявили об прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. Он возглавил парижан в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года.

Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в сезоне-2021/22.

Ранее Почеттино пожелал Лионелю Месси победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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