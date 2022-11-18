Почеттино: хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022 в Катаре

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино пожелал Лионелю Месси победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Я бы хотел, чтобы Лео выиграл чемпионат мира. Он заслужил это. Месси находится на пике зрелости и делает Аргентину серьёзным претендентом на победу. Мы находимся в беспроигрышной ситуации», — цитирует Почеттино Marca.

Аргентинская команда входит в группу С и будет играть со сборными Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски включил сборную Аргентины в число фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре.