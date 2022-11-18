Левандовски считает Аргентину фаворитом ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски включил сборную Аргентины в число фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Известно, что Аргентина — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Лионель Месси находится в прекрасной форме. В Барселоне на каждом шагу понятно, что он легенда. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть», — цитирует Левандовски SportsCenter.

Аргентинская команда входит в группу С и будет играть со сборными Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Карпин заявил, что сборной Аргентины удастся выиграть чемпионат мира — 2022 в Катаре.