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Карпин считает, что на ЧМ-2022 победит сборная Аргентины

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что сборной Аргентины удастся выиграть чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Карпин считает, что на ЧМ-2022 победит сборная Аргентины
  • РИА Новости

«Аргентина — победитель, Испания — вторая. Бразилия — на третьем месте», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Жена Карпина Дарья прокомментировала поведение болельщиков в социальных сетях после матча сборной России с Таджикистаном.

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