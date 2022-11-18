Карпин считает, что на ЧМ-2022 победит сборная Аргентины
- РИА Новости
«Аргентина — победитель, Испания — вторая. Бразилия — на третьем месте», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Жена Карпина Дарья прокомментировала поведение болельщиков в социальных сетях после матча сборной России с Таджикистаном.