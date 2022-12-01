Самсонов признан второй звездой матча «Торонто» — «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 3:1.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 23 спасения, пропустив один гол. Он был признан второй звездой матча.

Митчелл Марнер стал лучшим игроком встречи. Третий — Остон Мэттьюс.

Россияне из «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов не набрали очков в матче.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по голам на выезде в НХЛ.