Самсонов признан второй звездой матча «Торонто» — «Сан-Хосе»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 3:1.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 23 спасения, пропустив один гол. Он был признан второй звездой матча.

Митчелл Марнер стал лучшим игроком встречи. Третий — Остон Мэттьюс.

Россияне из «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов не набрали очков в матче.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по голам на выезде в НХЛ.

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