Самсонов признан второй звездой матча «Торонто» — «Сан-Хосе»
Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 3:1.
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 23 спасения, пропустив один гол. Он был признан второй звездой матча.
Митчелл Марнер стал лучшим игроком встречи. Третий — Остон Мэттьюс.
Россияне из «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов не набрали очков в матче.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по голам на выезде в НХЛ.