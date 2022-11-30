Овечкин прокомментировал свой рекорд по голам на выезде в НХЛ
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«Всегда приятно, когда ты обходишь Великого. Неважно, какие это вехи. Это история», — сказал Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:1).
В прошедшей встрече 37-летний россиянин оформил дубль.
Эти голы стали для нападающего 402-м и 403-м в гостевых играх в НХЛ.
Таким образом, он побил рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки (402).
Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ.