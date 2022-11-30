Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
- Gettyimages.ru
37-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:1).
Второй звездой дня лига признала нападение «Сиэтл Кракен», хоккеисты забросили девять шайб во встрече с «Лос‑Анджелес Кингз» (9:8 ОТ). Игра стала самой результативной в текущем сезоне.
Третья звезда — форвард «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер, набравший четыре (3 + 1) очка в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:0).
Ранее сообщалось, что Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде.