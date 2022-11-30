Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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37-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:1).

Второй звездой дня лига признала нападение «Сиэтл Кракен», хоккеисты забросили девять шайб во встрече с «Лос‑Анджелес Кингз» (9:8 ОТ). Игра стала самой результативной в текущем сезоне.

Третья звезда — форвард «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер, набравший четыре (3 + 1) очка в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:0).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде.

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